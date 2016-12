Les coulisses du Victoria's Secret Fashion Show

Il existe quelques événements qui indiquent véritablement l'arrivée de la période de Noël, et le spécial de Victoria's Secret, le Victoria's Secret Fashion Show, en est un.

Encore une fois cette année, plusieurs invités de marque ont ravi la foule, à commencer par les mannequins Kendall Jenner, Irina Shayk, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Lily Aldridge, les sœurs Gigi et Bella Hadid, ainsi que les artistes Lady Gaga, Bruno Mars et The Weeknd.

Ces derniers étaient présents au Grand Palais de Paris pour offrir des performances, mais Lady Gaga n'a pas manqué d'en profiter pour proposer quelques tenues affriolantes pour l'occasion.

Gaga a d'ailleurs remercié les « anges » et toute l'équipe du Victoria's Secret Fashion Show, qui l'ont traité selon elle comme « un membre de la famille ».

Couple bruises from dance rehearsal but love rocking this silver VS! Thank you to the Angels ? for treating me like family! #VSFashionShow pic.twitter.com/XqLYMTcOGi