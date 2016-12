Leonard Cohen : Les hommages pleuvent

Partager

La mort du chanteur canadien Leonard Cohen bouleverse et émeut.

Pointure de la musique, poète émérite, Leonard Cohen, décédé hier soir (10 novembre), a marqué l'intégralité d'une génération et d'une époque.

Aussi, depuis l'annonce de sa mort à l'âge de 82 ans, les célébrités ne cessent de lui rendre hommage. Sur les réseaux sociaux, les dédicaces et autres attentions pleuvent.



« Cher Leonard Cohen, merci pour les nuits calmes, les pensées, les perspectives, les sourires ironiques et la vérité #towerofsong », a notamment publié l'acteur Russell Crowe sur son compte Twitter.

L'ancien membre du groupe The Velvet Underground, John Cale, qui avait repris Hallelujah, l'une des chansons les plus connues de Leonard Cohen, s'est dit « bouleversé » par cette terrible nouvelle.

C'est également sur Twitter que le chanteur s'est exprimé : « Bouleversante nouvelle que d'apprendre la mort de Leonard Cohen. Le monde a une belle âme de moins ce soir. Nous te remercions pour la multitude de présents que tu nous as laissés ».



Et elles sont nombreuses, les autres célébrités à rendre un hommage à la hauteur de ce qu'elles peuvent : Justin Timberlake, Dan Rather, Luke Evans, Bette Midler, Jamie Lee Curtis, Ben Folds, Kiefer Sutherland, Ron Howard, Green Day et Sarah Silveman sont du lot, notamment.

Au Québec, Coeur de Pirate, Travis Cormier, Richard Martineau, Luc De La Rochelière, Paul Doucet et Chantal Petitclerc ne sont que quelques-unes des personnalités à souligner le départ du chanteur.

Une longue liste qui pourrait s'étendre presque à l'infini, tant l'auteur-compositeur-interprète, musicien, poète et peintre Leonard Cohen était apprécié.

Il était et restera à jamais, une légende du monde de la musique.