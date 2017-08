Le retour de P!nk

Partager

Il s’est écoulé cinq ans entre l’album The Truth about Love et celui-ci, intitulé Beautiful Trauma. P!nk avait délaissé les projecteurs pour se consacrer à son rôle de mère.

Le premier extrait du disque, What About Us? vient tout juste de sortir et déjà, les palmarès s’en retrouvent bousculé. En quelques heures, la chanson a atteint la première place sur iTunes au Royaume-Uni. L’impensable s’est même produit : le titre a détrôné le hit de l’année Despacito sur iTunes US!

Y’a pas à dire, ses fans accueillent son retour avec beaucoup d’enthousiasme!