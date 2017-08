Le King est mort il y a 40 ans

Partager

Le 16 août 1977, le roi du rock and roll avait été retrouvé sans vie dans sa résidence de Graceland à Memphis. Il n'avait que 42 ans.

Révélé dans le sud des États-Unis chez Sun Records, en 1954 et 1955, par l'entremise des chansons That's All Right, Mystery Train et Baby Let's Play House, Presley causera un big bang dans l'industrie de la musique dès 1956 en se joignant au géant RCA Victor.

Heartbreak Hotel, Love Me Tender, Houng Dog, Don't Be Cruel, Jailhouse Rock, All Shook Up, etc..: durant deux ans, tout ce qu'il enregistrera en studio obtiendra le succès.

Voici une liste des objets de collection les plus spectaculaires qui sont passés par les ventes aux enchères lors des dernières années.

Source : justcollecting.com