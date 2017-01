Las Vegas s'arrache Adele

Partager

Pour s'offrir une superstar londonienne en résidence, certains casinos sont prêts à payer le prix fort.

Aussi, MGM, The Venetian et Caesars Resorts, trois complexes de luxe situé sur le Strip de Las Vegas, se livreraient une bataille sans merci pour avoir la chanteuse Adele en résidence.



« C'est une guerre impitoyable qui se livre pour Adele. Dans une ville dont la fierté est le jeu, trois des plus grands casinos tentent le tout pour le tout pour qu'Adele se produise là-bas », a confié un dirigeant de casino au journal The Daily Star.



« The MGM a été très agressif dans sa quête. Ils voudraient qu'Adele soit leur toute première résidente de leur Vegas Arena », a-t-il ajouté.



En terme de chiffres, si Adele acceptait l'offre d'une résidence à Vegas, elle pourrait gagner jusqu'à 400 000 de livres (soit près de 660 000$ CAD) par nuit, en sus d'être logée gratuitement dans un penthouse avec nourriture offerte.



Une offre extrêmement alléchante qui pourrait remettre en cause sa volonté de s'octroyer une petite pause après la fin de sa tournée 25, qui se termine en juillet prochain.