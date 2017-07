La maison de Mel Gibson en vente pour 17,5M$

Partager

À 61 ans, Mel Gibson souhaite vendre sa jolie maison californienne.

Par « maison », il faut comprendre une propriété comprenant cinq chambres, quatre salles de bains.



En tout, la propriété de Mel Gibson ferait environ 5,5 acres.

« Ceci ne ressemble en rien à ce que vous avez déjà vu », promet le site de l'agence immobilière.



« Traversez un portail privé qui mène à une route privée jusqu'à une propriété de près de 5,5 acres, tout droit sortie du Vieux Monde.



Cette superbe et isolée propriété comprend cinq incroyables chambres à coucher et des espaces de vie ravissants en plus d'une maison pour invités détachés ainsi qu'une piscine et une salle de gym séparées », précise également l'agence immobilière.



Mel Gibson avait lui-même fait l'acquisition de cette propriété en 2008, qu'il avait rachetée à l'acteur David Duchovny pour 11,5 millions de dollars.



Près de 10 ans plus tard, c'est à lui de repasser le flambeau et de se séparer de ce véritable château ancien aussi luxueux qu'une villa contemporaine.