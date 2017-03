La dernière saison de Game of Thrones comptera 6 épisodes.

L’annonce a été faite par David Benioff et Dan Weiss durant une session de questions/réponses au SXSW, et rapporté par Entertainment Weekly ce dimanche 12 mars.

Au total, la série aura durée 73 heures, soit 3 de plus que prévu originalement.

De plus, vous pourrez voir un caméo d’Ed Sheeran quelque part durant la saison 7, le chanteur étant un favori de Maisie Williams.

La 7e et avant-dernière saison débutera le 16 juillet et comptera 7 épisodes.

