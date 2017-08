L'identité de Jack l'Éventreur enfin connue ?

Partager

Dans 25 Years of The Diary of Jack the Ripper : The True Facts, l’auteur s’intéresse au journal intime de James Maybrick, un marchand de coton de Liverpool vivant à la même époque que le célèbre tueur en série.

Le journal, découvert en 1992 par des électriciens travaillant sur une maison ayant appartenu à Maybrick, contiendrait les confessions de son auteur concernant les meurtres de cinq femmes dans le East London et une autre à Manchester.

L’homme qui a acheté le journal au milieu des années 90, Mike Barrett, avait déclaré l’avoir obtenu d’un ami décédé quelque temps après la transaction. Bref, comme il existe une douzaine de théories sur la véritable identité du tueur, on ne peut qu’accueillir les dires de Robert Smith, qui est certain de l’authenticité du journal, avec de gros doutes.