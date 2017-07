Kit Harington et Rose Leslie : une maison à 2,8M$

Partager

Pour quelque 2,87 millions de dollars canadiens, Kit Harington et sa compagne, Rose Leslie, viennent de s'offrir une maison de campagne en Angleterre.

C'est à East Anglia, une région dans l'est de l'Angleterre, que le couple a décidé d'investir dans l'immobilier.



« Tout le monde ne parle que du couple glamour de Game of Thrones qui va déménager ici », a rapporté un villageois au journal The Sun.



« Il y a quelques célébrités dans les coins, dont un couple de rockstars et des personnalités de la télévision, tout le monde sait très bien respecter leurs intimités », a ajouté cette même personne.



Pour cette coquette somme, le couple aurait acheté cette propriété de huit acres qui contiendrait également un court de tennis, un terrain de croquet, une grande et une annexe pour les invités.



Kit Harington et Rose Leslie se sont rencontrés sur le tournage de la série Game of Thrones dans laquelle ils tiennent tous les deux la vedette.



La série à succès produite chez HBO vient d'ailleurs tout juste d'entamer sa 7e saison au plus grand bonheur des adeptes.



Pour Game of Thrones, il s'agit là de son avant-dernière saison.