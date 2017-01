KISS et le maquillage

Partager

Au début des années 70, deux membres du groupe new-yorkais Wicked Lester, soit Paul Stanley et Gene Simmons, décident de former un nouveau groupe. Ils recrutent alors le batteur Peter Criss et le guitariste Ace Frehley, et en 1973 s’entendent sur un nom : KISS.

Leur premier concert se joue au Popcorn Club dans le quartier de Queens, New York, le 30 janvier 1973. Trois personnes étaient dans la salle.

Ce n’est que quelques mois plus tard que les membres du groupe développèrent leur look particulier. Lors d’une prestation les 9 et 10 mars au Daisy Inn à Amityville, dans l’état de New York, ils montèrent sur scène arborant leur maquillages noirs et blancs.

Chaque maquillage reflète la personnalité et le caractère de celui qui le porte : Stanley, c’est le romantique avec «Starchild», Simmons, le cynique et tordu «Démon», Les neuf vies de Criss avec «Catman» et Frehley avec son look extraterrestre de «Space Age».

Voici quelque images du groupe de glam-métal en arrière scène durant une tournée en 1975.