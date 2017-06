Katy Perry en concert à Québec

Partager

La ville de Québec est donc ajoutée aux destinations visitées par la tournée de Katy Perry. La star de la pop américaine sera de passage au Centre Vidéotron le 10 septembre prochain.

Les billets seront mis en vente pour le concert de Québec le vendredi 16 juin à 10h00. Les fans de l'interprète de Fireworks devront débourser entre 50,50$ et 226$ pour voir leur favorite.

Katy Perry est l'une des chanteuses les plus populaires au monde. Elle cumule les succès avec plus de 125 millions d’albums vendus et des tournées à guichets fermés.