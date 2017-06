Justin Bieber, Katy Perry et Coldplay rejoindront Ariana Grande à Manchester

Partager

Ariana Grande retournera à Manchester bien plus tôt que prévu.

La chanteuse confirme la tenue d'un concert caritatif le dimanche 4 juin en hommage aux victimes des attentats de Manchester, en plus de dévoiler certains des noms qui y seront.



Le concert se tiendra au stade de cricket de la ville endeuillée.



L'interprète de Side To Side sera rejointe sur scène par une pléiade d'artistes tels que Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus ou encore Take That, pour n'en citer que quelques-uns.



Profondément touchée par les récents événements, Ariana Grande a annoncé que les bénéfices de la billetterie seront reversés à un fonds d'urgence mis en place pour venir en aide aux familles des victimes.



Lundi 22 mai, alors qu'Ariana Grande venait tout juste de terminer son concert, une bombe a explosé dans l'enceinte du Manchester Arena, faisant 22 morts et 116 blessés.