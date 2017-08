Grosse fin de semaine en vue!

Partager

Les amateurs de musique sont attendus dès midi au Parc Jean-Drapeau pour le début des festivités d’Osheaga. Au menu : Lorde, Muse, The Weeknd, Cage the Elephant et une centaine d’autres groupes défileront sous les yeux d’une foule qui s’annonce moins nombreuse cette année.

Pour les fans d’anime, de manga et de jeux vidéo « à la japonaise », la 12e édition d’Otakhuton au Palais des Congrès est ouverte depuis 8h ce matin. L’an dernier, plus de 20 000 personnes avaient participé à l’évènement qui grandit d’année en année. Projection, concert, cosplay, atelier, jeux et bien plus vous y attendent. Consultez l’horaire sur l’application mobile Guidebook pour connaitre les ajouts de dernière minute.