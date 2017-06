Fabienne Larouche confirme qu'il y a un(e) mort(e) à District 31

Partager

Fabienne Larouche, productrice de District 31, était de passage hier aux Échangistes et y est allée d’une déclaration qui bouleversera plus d’un fan.

Alors qu’on sait depuis longtemps déjà que Nadine et Patrick (Vincent Guillaume Otis) ne seront pas de retour la saison prochaine et suite à la finale-choc à laquelle on a eu droit il y a quelques semaines, les spéculations sur la mort de la lieutenante sont plus intenses que jamais.

Fabienne Larouche est donc venue mettre de l’huile sur le feu hier en disant à Pénélope McQuade :

« Il y a un mort. Il y a un ou une morte, mais il y a un mort, c'est certain. »

Elle a ajouté avoir promis à l’auteur, Luc Dionne, qu’elle garderait le secret jusqu’au retour de l’émission, à l’automne. Après tout, ils ont été capables de laisser planer le mystère sur la tentative de suicide de Marie Lamontagne (Guylaine Tremblay) l’an dernier après la finale d’Unité 9.