Ed Sheeran dans « Game of Thrones »

Les fans d'Ed Sheeran étaient impatients de découvrir son caméo dans la nouvelle saison de la série vedette d'HBO, Game of Thrones, mais ils ne l'attendaient certainement pas si vite.



En effet, c'est hier (16 juillet) lors du premier épisode de la série, qu'Ed Sheeran a fait son apparition à l'écran.



« Man #1», tel que son nom apparaît au générique, est un soldat dont le chemin croise celui de la jeune Arya Stark (Maisie Williams).



La caméra s'est arrêtée sur le visage d'Ed Sheeran lorsque la jeune et téméraire Arya demande aux soldats des Lannister, dont il fait partie, quelle était cette « jolie chanson » qu'ils entonnaient.

Face caméra, le personnage incarné par Ed Sheeran réplique « une nouvelle », ce qui prête à sourire dans la mesure où le chanteur a dernièrement présenté Divide, un nouvel effort studio un peu plus tôt dans l'année.



Le retour de Game of Thrones était quant à lui attendu depuis des mois et des mois par les fans de la série, impatients de découvrir cette 7e et avant-dernière saison des aventures des Stark et des Lannister, notamment.