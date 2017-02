Drake, Nicki Minaj et Lil Wayne en studio

Partager

Il y a quelques minutes, Drake et Nicki Minaj ont publié à quelques secondes d'intervalles une véritable bombe sur Instagram.

D'abord, une photo d'eux deux sur laquelle ils semblent très proches. À vrai dire, ils n'avaient pas été aussi proches depuis leur petite altercation il y a maintenant un peu plus de deux ans.



Puis, très vite, une seconde photo fait son apparition. Cette fois-ci, il y a tout le Big Three du label de Lil Wayne, Young Money : Nicki Minaj, Drake et Lil Wayne, tout sourires.

Les trois seraient visiblement en train de préparer une jolie surprise pour les amateurs de hip-hop. Il y a quelque temps, Lil Wayne avait par ailleurs laissé entendre lors d'une entrevue avec ESPN qu'il travaillait sur un nouveau projet avec son équipe habituelle.



Il semblerait donc que la guerre entre Nicki Minaj et Drake soit finalement bel et bien enterrée. En 2015, les deux avaient arrêté de se fréquenter à la suite de l'altercation entre Drake et Meek Mill, le petit ami de l'époque de Nicki Minaj.



Depuis leur rupture, Drake et Nicki Minaj auraient repris leur amitié là où ils l'avaient laissée et seraient même visiblement en train de collaborer de nouveau ensemble. Dans l'attente de plus d'informations, la foule est d'ores et déjà en liesse.