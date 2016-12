David Thibault chez Disney

Partager

Le jeune québécois avait littéralement ébloui la France lors de son passage à The Voice, l'adaptation française de l'émission américaine.

En véritable fan d'Elvis Presley, David Thibault s'était glissé dans la peau du King pour séduire les coachs, le menant ainsi jusqu'à la finale. Il n'a peut-être pas gagné de façon officielle, mais Thibault est sans conteste ressorti gagnant de cette aventure.



À seulement 17 ans, le premier album éponyme de David Thibault a été très prometteur. C'est dans un genre complètement différent de celui très propre à Elvis Presley que le québécois cherche à s'illustrer. Pour y parvenir, voilà que sa présence a été confirmée sur le troisième album de la série We Love Disney.



Et quoi de mieux que la chanson Je voudrais déjà être roi, tirée du film The Lion King, pour laisser exprimer toute l'ambition du jeune québécois ?



« Ils ont fait une version qui me ressemble, avec une touche rétro, mais qui rejoint quand même l'univers de Disney », a affirmé David Thibault au Journal de Québec, par téléphone.

Je suis très fier de faire parti du troisième album de We Love Disney qui sortira le 18 novembre! ??? <<Après Elvis et les autres stars des années 50, David Thibault reprend une chanson du film Le roi Lion qui se retrouvera sur un album de classiques de Disney qui réunira plusieurs jeunes vedettes de la chanson française.>> - Journal de Québec A photo posted by David Thibault (@davidthibaultkg) onNov 11, 2016 at 11:58am PST

La publication Instagram du jeune homme est venue confirmer l'information, ajoutant qu'il était « très fier de faire partie du troisième album de We Love Disney. »



L'album, sortira le 18 novembre prochain et, outre David Thibault, les fans pourront également retrouver l'Acadienne Natasha St Pier, qui signe, elle aussi un titre pour We Love Disney, troisième édition.