Daft Punk se produira aux Grammy 2017

C'est un duo bien mystérieux. Réputé pour ne montrer que très (trop) rarement leurs visages, les Daft Punk se sont construit une légende basée sur leurs allures robotiques.

Figure emblématique du mouvement de la french touch, ce courant de musique électronique français né dans les années '90, le groupe Daft Punk ne s'est pas produit sur une scène depuis 2014, soit un an après la sortie de leur dernier opus, Random Access Memories.



Mais c'était avant que le duo ne s'entiche de la nouvelle coqueluche torontoise The Weeknd et signe plusieurs titres sur son dernier album, Starboy, en duo avec Abel Tesfaye.



Aussi, c'est sur la scène des Grammy le 12 février prochain que Daft Punk fera son retour aux côtés de The Weeknd. La nouvelle était chuchotée et les fans l'espéraient, mais c'est dorénavant confirmé.

Ils ne seront pas les seuls à se produire en direct puisque sont également attendus un bon nombre d'artistes comme Alicia Keys, A Tribe Call Quest, Bruno Mars, Anderson .Paak ou encore Adele et Metallica, entre autres.



La cérémonie des Grammy Awards est l'une des cérémonies les plus prestigieuses du monde de la musique. La 59e édition se tiendra le 12 février prochain à Los Angeles avec, en maître de cérémonie, James Corden.