Céline Dion avec Gwen Stefani à The Voice

Céline Dion rejoindra bel et bien l'aventure The Voice pour la prochaine saison.

Depuis quelques jours, certaines rumeurs couraient ça et là. On annonçait Céline Dion comme un potentiel mentor dans l'émission. La rumeur était d'autant plus grande que la diva de Charlevoix était invitée sur le plateau de Today sur NBC accompagnée de Gwen Stefani, déjà coach dans l'émission. La coïncidence était trop grande et le moment trop parfait.



C'est justement à ce moment-là que les deux femmes se sont décidées à dévoiler le pot aux roses : Céline Dion épaulera d'une main de fer Gwen Stefani dans la 12e saison de l'aventure The Voice.



« Il n'y a personne d'autre comme Céline », a affirmé Gwen Stefani sur le plateau de Today.

« Les autres coachs vont être verts de jalousie en découvrant que tu es mon mentor », a ajouté la meneuse du groupe No Doubt.



Ce n'est pas la première fois que Céline Dion participe à ce genre de télé-crochet. En 2012, la Québécoise avait déjà été « Super Mentor » dans la version québécoise et junior de l'émission.



Gwen Stefani, Adam Levine, Alicia Keys et Blake Shelton seront de retour dans leurs fauteuils rotatifs le 27 février prochain.