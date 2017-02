Caroline Dhavernas, une actrice en demande

Partager

L'actrice québécoise qui a pu exprimer une partie de son superbe talent dans la série Hannibal aux côtés de gros noms est en vedette dans une nouvelle série.

Il s'agit de Mary Kills People, une série qui se penche sur le délicat et polarisant dossier de l'assistance médicale à mourir. Caroline Dhavernas y incarne Mary, une espèce d'ange noir qui aide des personnes en fin de vie (ou en détresse?) à mourir.

Avec un échange d'argent qui brouille la ligne morale et des questions spirituelles inhérentes à une telle pratique, Mary, qui est médecin, se retrouve rapidement dans plusieurs situations hautement dramatiques si l'on se fie au premier épisode. La grande première de Mary Kills People a en effet été diffusée le 25 janvier dernier, et dévoilait une fiction aux multiples facettes plus proche du thriller que du drame.

La série se poursuit pour encore quatre semaines, chaque mercredi sur Global.

Mais Caroline Dhavernas ne s'arrête pas là. L'actrice est en vedette dans la seconde saison de Blue Moon, et pourra notamment être vue dans le film Easy Living, Hochelaga, terre des âmes et De père en flic 2, en 2017.

De plus, les tractations sont grandes concernant le possible retour de la série Hannibal. Les membres de la distribution et les fans de la série avaient tous été peinés de voir NBC annuler la série au cours d'une troisième saison qui semblait se chercher, mais qui galvanisait toujours une base d’admirateurs loyaux.

Les rumeurs les plus récentes, confirmées par Bryan Fuller, mènent la série vers d'autres cieux à moyen terme (possiblement Netflix).