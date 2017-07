Burning man : expression et créativité

Partager

Lorsque Larry Harvey, un jardinier de Californie, et quelques amis décidèrent de se réunir sur la plage pour faire brûler une sculpture de bois de plus de deux mètres, il donnait naissance à Burning Man.

Depuis 1986, les adeptes de cette grande fête utopique de la créativité, de l’expression personnelle et collective sont de plus en plus nombreux, ce qui fait qu’en 1990, l’évènement est déplacé dans le désert du Nevada.

En 2010, le cap des 50 000 visiteurs est atteint, et le prix des billets autour de 375$ (CAD).

Cette année, les billets se vendront plus de 500$, et l’évènement se tiendra comme d’habitude dans le Black Rock Desert, du 27 août au 4 septembre.