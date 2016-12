Bon Cop Bad Cop 2 : un bon flash électoral

Partager

Le coup de publicité est passé un peu inaperçu dans le brouhaha des élections américaines ayant finalement mené au président Trump : une affiche pour Bon Cop Bad Cop 2 se voulant rassurante pour nos voisins du Sud a été dévoilée, avec le slogan « It's okay America, les Canadiens sont là ».

L'affiche promo propose également les deux stars du film original, Patrick Huard et Colm Feore, de retour pour l'occasion. Plus subtilement, on peut apercevoir le drapeau américain en arrière-plan, sur lequel certaines des étoiles ont été remplacées par des feuilles d'érable.

Le résultat est superbe, et franchement bien pensé.

On attend maintenant avec impatience un aperçu du film, qui doit prendre d'assaut les salles de cinéma canadiennes en mai 2017.

Lucie Laurier et Sarah-Jeanne Labrosse sont également de la distribution de Bon Cop Bad Cop 2, alors que la réalisation a été confiée à Alain Desrochers.