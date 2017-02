Adele partage son Grammy avec Beyoncé

Partager

La cérémonie des Grammy Awards qui a eu lieu hier soir, 12 février, a réservé comme tous les ans son lot de surprises.

Cette année, c'est principalement à la chanteuse Adele que l'on doit plusieurs frasques.

En remportant le trophée du meilleur album de l'année, Adele a très certainement marqué les esprits en décidant de casser son prix pour le partager avec l'autre grosse tête d'affiche, Beyoncé.

« Je ne peux pas accepter ce prix. J'en suis très reconnaissante et heureuse, mais l'artiste de ma vie est Beyoncé et son album Lemonade est selon moi simplement monumental », a affirmé l'interprète de Hello.

« Il était si monumental, bien pensé, magnifique et Beyoncé y met son âme à nue. Nous avons tous pu observer une partie d'elle qu'elle ne montre jamais et nous avons vraiment apprécié tout ça. Tous les artistes ici présents t'adorent. Tu es notre lumière », a poursuivi l'artiste avant d'offrir une partie de sa symbolique reconnaissance à Beyoncé.