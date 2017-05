WikiLeaks: le soldat transgenre sort de l'ombre

Libérée d'une prison du Kansas, mercredi, où elle était emprisonnée pour avoir divulgué des informations classifiées, celui qui était un homme prénommé Bradley au moment de son incarcération, a publié des photos d'elle sur Twitter et Instagram, jeudi.

Désormais prénommée Chelsea, celle qui est toujours membre de l’armée américaine est devenue transgenre durant ces années en prison.

Elle a publié jeudi sur les réseaux sociaux une photo d’elle où elle a les cheveux courts et porte du rouge à lèvres éclatant.

Manning, 29 ans, est originaire d'Oklahoma. Dans sa publication, elle a ajouté le commentaire suivant: « Alors, me voici tout le monde! »

Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorld pic.twitter.com/gKsMFTYukO