Évasion fiscale chez KPMG: un très mauvais message du gouvernement

Partager

Toute cette histoire est née de la création d’un stratagème d’évasion fiscale dans l’île de Man, notamment. L'endroit est situé dans la mer d'Irlande. C'est une dépendance de la Couronne britannique, c'est-à-dire qu'elle est une propritété du souverain. Cela dit, elle dispose d'une large autonomie politique et économique. L'île est reconnue pour être un refuge fiancier, communément appelé paradis fiscal.

«Le client donnait 100 000 dollars à KPMG, ce qui te permettait de donner ta compagnie à l’étranger, a expliqué Pierre-Yves McSween, vendredi matin, à l’émission Puisqu’il faut se lever. Le but étant de déplacer l’entreprise à l’extérieur du Canada tout en continuant d’avoir le contrôle direct sur celle-ci, ou indirectement par l’entremise de quelqu’un. Au final, le client se verse des dons et évite l’impôt à cent pour cent.»

Afin d’offrir a des multimillionnaires la possibilité d’«économiser» de l’argent, beaucoup d’argent, KPMG avait en effet créé des sociétés-écrans à l’île de Man, notamment. Ce stratagème a été découvert par l’ARC en 2012. Or, il semble que l’affaire était très délicate politiquement. Visiblement, KPMG jouit d’une vaste influence à Ottawa depuis des années, comme nous l’expliquons plus loin.

«Le point important dans tout ça, c’est que le gouvernement a donné l’amnistie aux clients de KPMG, a souligné McSween. Fiscalement, on est obligé de rembourser l’impôt [dû] et de payer des pénalités lorsqu’on fraude ou lorsqu’on fait de l’évitement exagéré. […] Dans le cas de KPMG, le gouvernement semble avoir fait un calcul mathématique : il en coûte moins cher de s’entendre avec les [fautifs] plutôt que d’aller devant la Cour canadienne de l’impôt. Le signal envoyé au citoyen c’est que c’est un jeu à deux vitesses…» À savoir les nantis qui peuvent se défendre avec des avocats d’un bord et les autres citoyens de l’autre.

«Quand tu as déjà un bon pactole, as-tu vraiment besoin de frauder encore plus?», s’est questionné le chroniqueur.

Parmi ces riches clients qui ont acheté la structure de KPMG, on retient les noms de Lucie et André Chagnon, qui ont touché des millions de dollars en raison de la vente de Vidéotron à Québecor, en 2000. Rappelons que la compagnie s’était alliée à la Caisse de dépôt dans cette mégatransaction.

Sojecci

Dans le cas de la famille Chagnon, Radio-Canada explique dans un article publié vendredi qu’elle a d’abord créé une société appelée Sojecci, à l’île de Man, en février 2000. «Sojecci est aussi le nom de la société-portefeuille québécoise de la famille d’André Chagnon, le fondateur de Vidéotron», peut-on lire. «Le même jour, à la Barbade, sont créées Sojecci Holding et Sojecci Investment, deux autres sociétés liées aux Chagnon.»

Ce qui est crucial dans cette démarche, c’est que cette structure, proposée par KPMG, a été achetée avant la vente de Vidéotron, pour un montant colossal. Rappelons que c’est d’abord Rogers qui devait acheter Vidéotron avant que le gouvernement québécois s’en mêle et incite Québecor à faire une contre-offre.

Selon les Affaires, l'offre d'achat du duo Québécor / Caisse de dépôt totalisait 4,9 milliards de dollars canadiens, dont 3,2 G $ investis par le bas de laine des Québécois.

Après avoir vendu son entreprise, Radio-Canada souligne que la famille Chagnon a abandonné sa société de l'île de Man sans l’avoir utilisée: «Sept jours plus tard, la fondation Lucie et André Chagnon était enregistrée auprès de l’Agence du revenu. Elle recevra une part des revenus de la vente de Vidéotron à Québecor. Cette stratégie fiscale n’allait pas nuire à l’image des Chagnon, devenus de grands philanthropes.»

En fait, il faut dire que le gouvernement québécois, dirigé par Bernard Landry, avait à l’époque compensé l’impact fiscal sur la vente de Vidéotron en augmentant l’offre faite par la paire Québecor / Caisse de dépôt.

D’autres millionaires

Ce cas, très spécifique, serait loin d’être unique au pays. Plusieurs personnes, dont Richard Garneau (patron de la papetière québécoise Résolu) et Omer Lortie (entrepreneur québécois en immobilier), auraient aussi été impliqués dans le stratagème de KPMG.

Malgré un ordre de la Cour fédérale, le cabinet comptable KPMG a refusé de remettre la liste des clients impliqués à l’Agence du revenu et a porté sa cause en appel.

L’affaire s’est donc retrouvée en cour. Et elle aurait traîné. Un moment donné, l’ARC et KPMG ont commencé à discuter à propos de ces cas liés à l'évasion. Selon Radio-Canada, l’Agence du revenu a fait une offre d’amnistie au cabinet KPMG en mai 2015. «Cette offre permettait aux clients d’éviter les tribunaux et toutes autres pénalités en s’identifiant auprès de l’ARC, qui leur proposait de payer les impôts dus avec un taux d’intérêt réduit», a écrit quant à elle l’Agence QMI.

Même le premier ministre Justin Trudeau a finalement obligé le comité des finances du Parlement d’étudier cette affaire. Mais, les travaux du comité formé d’experts indépendants ont été bâillonnés par le président du comité Wayne Easter, qui leur a interdit de parler de KPMG et de l’Île de Man, d’après par Radio-Canada.

Bien entendu, rien n'est vraiment nouveau dans cette histoire d'évasion fiscale. Les paradis fiscaux sont légion au Canada. Toutefois, il est fascinant de réaliser que les firmes qui participent à ces stratagèmes sont en quelque sorte devenus des intouchables au pays.