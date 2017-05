Une manifestation du FRAPRU tourne à l'affrontement à Montréal

Partager

Les policiers du SPVM ont utilisé des gaz irritants pour disperser des manifestants après que certains d’entre eux soient entrés dans l’ancien hôpital des Sœurs de la Miséricorde, situé sur la rue de la Guachetière, pour l’occuper.

Selon la page Facebook du FRAPRU, les policiers ont commencé à asperger de poivre de cayenne les manifestants sans préavis.

La police a justifié son geste en précisant que l'ancien hôpital est désormais un bâtiment désaffecté avec risques d'effondrement. Selon le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Raphaël Bergeron, les protestataires ont chargé les policiers, qui ont ensuite dispersé la foule.

Six manifestants auraient été arrêtés.

D'autres occupations du genre sont prévues dans d'autres villes au Québec. Des occupations de terrains et de bâtiments devraient aussi suivre à Québec et à Sherbrooke. D'autres actions sont également prévues en Montérégie, en Abitibi et dans le Bas-Saint-Laurent..

Le FRAPRU souhaite ainsi interpeller les gouvernements provincial et fédéral afin qu'ils s'engagent à créer un plus grand nombre de logements abordables. L'organisme estime que les prochains mois seront «cruciaux», alors que le gouvernement québécois poursuit la révision de ses approches en habitation et que le gouvernement fédéral a promis une Stratégie canadienne sur le logement pour l'automne.

(Avec La Presse canadienne)