Une maison aux allures de vaisseau spatial

La maison, construite en 1975 par l’architecte Raymond Lévesque, n’a officiellement que deux chambres à coucher et deux salles de bains. Mais en regardant les photos, on remarque que l’endroit a beaucoup d’aires ouvertes. Ce n’est pas l’espace qui manque au salon ou dans la cuisine!

Située sur un terrain de 28 411 pieds carrés, la maison est à flanc de montagne, face au fleuve. Elle possède 10 espaces de stationnement, le revêtement est en fibre de verre et ses fenêtres sont orientées ouest-nord et nord-est de façon à profiter de la vue et à laisser entrer le soleil du matin et de l'après-midi.

