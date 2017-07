Une autre semaine bizarre pour Donald Trump (vidéos)

Partager

Alors que le président américain revenait à Washington de son week-end de congé, lundi matin, Donald Trump a descendu les marches de son avion. Une fois au sol, le président n’a pas embarqué dans l’immense limousine présidentielle noire qui l’attendait au pied des marches.

Il s’est plutôt dirigé vers la droite et a marché plusieurs pas jusqu’à ce qu’un agent spécial l’arrête pour lui dire qu’il devait embarquer dans la limousine en face de l’avion.

Le président a alors paru surpris, a fait demi-tour et s’est engouffré dans le véhicule présidentiel.

Autre poignée de main controversée

En route vers l’Allemagne où il assistera au sommet du G20, Donald Trump s’est arrêté à Varsovie, en Pologne, jeudi.

Alors que le président polonais et son épouse Agata Kornhauser-Duda ainsi que Donald et Melania Trump se préparaient à prendre la pose pour les photos officielles, la première dame polonaise s’est dirigée vers le couple américain, a passé outre le président américain et a plutôt serré la main de Melania Trump.

Donald Trump qui croyait que la Polonaise s’adressait à lui, est demeuré la main tendue, mais en vain. Le 45e président a semblé déçu par le geste de la Polonaise. Madame Kornhauser-Duda s’est aperçue du malaise créé et elle s’est retournée vers Donald Trump pour finalement lui donner une poignée de main.

Perdu à nouveau?

Une fois le malaise dissipé, Donald Trump a prononcé un discours devant une foule conquise.

À la fin de son discours, Donald Trump est demeuré de longues minutes sur la scène ne semblant pas savoir ce qu’il devait faire et où il devait aller.