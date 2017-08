Une autiste de 5 ans expulsée d'un programme d'intégration scolaire pour quelques minutes de retard

Partager

La petite fille est atteinte d’un autisme de haut niveau. Les parents ont été avisés de l’expulsion jeudi matin suite au deuxième retard. Elle avait débuté le programme au début du mois de juillet.

La mère de Romy, Nancy Teasdale s’est entretenue avec Mathieu Beaumont, vendredi midi.

«C’est un programme qui est pour les enfants autistes qui vont intégrer une classe de maternelle régulière à l’automne, a d’abord expliqué Mme Teasdale.»

Le retard de deux minutes cette semaine s’est produit alors que Romy était en crise à son levé du lit.

«Elle s’était levée du mauvais pied, ce matin-là, ce qui arrive fréquemment avec les enfants autistes, explique Mme Teasdale. On a été même chanceux de pouvoir partir et de ne pas être en retard de plus de deux minutes.»

L’autre retard, de 5 minutes a été causé par un appel téléphonique d’affaires du père de Romy qui l’a retardé. Comble de malchance, il s’est retrouvé bloqué dans un bouchon de circulation.

Le règlement prévoit qu’un deuxième retard entraîne automatiquement l’expulsion du programme.

«Notre intervenant pivot est venu nous voir pour dire qu’elle essaiera de faire quelque chose, qu’on devrait être correct raconte Nancy Teasdale. Le lendemain matin quand on est allé raccompagner Romy pour sa troisième journée de la semaine, ils nous ont avertis que c’était fini, elle était expulsée.»

Mme Teasdale s’explique mal la rigidité des gestionnaires du programme.

«Je pense que c’est des mentalités d’administrateurs qui ne voient au bien-être des usagers en premier, mais plutôt au respect des principes, estime-t-elle. On nous a sorti comme excuse que s’il fallait qu’on n’ait pas de conséquences, tous les autres parents pourraient se permettre d’être plus en retard…que le cas de Romy servait d’exemple pour les autres parents.»

Selon la mère de Romy le code de vie du programme comporterait quelques ambiguïtés.

«On dit qu’aucun enfant ne sera accepté après 9h00, dit-elle. Notre retard c’était à 8h32, parce que le programme commence à 8h30, mais on dit quand même que jusqu’à 9h00 ça va. On dit aussi qu’après deux retards de soirée il y a expulsion, mais nous on a un retard de soirée.»

Mme Teasdale estime que sa famille n’avait pas manqué de respect envers le code de vie qu’elle considère tout de même abusif.

«C’est un programme qui s’adresse à des enfants autistes, qui ont, c’est notoire des problèmes avec les transitions, insiste-t-elle. Ils peuvent tomber en crise pour la moindre chose, ils ont souvent de troubles sensoriels. Ça peut être une lumière, une odeur, un son qui les dérange, on ne sait jamais ce qui va arriver.»

Pour elle il est clair que ce programme n’est pas adapté à la clientèle à laquelle il s’adresse.