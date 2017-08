Un rassemblement majeur de suprématistes blancs dégénère en Virginie

Après une marche au flambeau la veille, des nationalistes blancs vont se sont rassemblé à Charlottesville pour protester contre la décision des autorités municipales de retirer d'un parc public la statue de Robert E. Lee, le général en chef des armées des États confédérés durant la Guerre de Sécession aux États-Unis. Lee est pour de nombreux Américains un symbole fort de la «supériorité blanche». Bien que le rassemblement officiel était prévu pour midi, des troubles sont apparus vendredi et samedi matin.

En chantant et en scandant divers slogans comme «sang et terre» ou encore «un peuple, une nation, pas d’immigration», un grand groupe de personnes s’est retrouvé autour de la statue de Thomas Jefferson avant de se heurter à des contre-manifestants, hier soir.

Still think there's no difference between @HillaryClinton and @realDonaldTrump? #WhiteSupremacists #Charlottesville https://t.co/SsR7IkVKUd