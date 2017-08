Un membre influent des Hells Angels libéré

Partager

«Cazzetta remporte de façon occasionnelle et continue des victoires devant la justice», a déclaré Daniel Renaud, de La Presse+ au micro de l’émission Le midi avec Mathieu Beaumont.

Le membre des Hells Angels était détenu depuis son arrestation en novembre 2015.

Au cours des derniers mois, le motard de 62 ans avait vu les graves accusations de gangstérisme tomber.

Cazzetta faisait maintenant face au chef de recel, pour lequel il doit être jugé au printemps 2018.

Dans une requête présentée en Cour supérieure, Cazzetta considérait avoir déjà purgé une peine plus importante que d’autres coaccusés qui ont plaidé coupable à des accusations plus graves et qui ont reçu des sentences inférieures à la période de détention préventive qu’il a déjà purgée.