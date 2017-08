Un membre des Hells Angels pourrait être libéré

Partager

Salvatore Cazzetta, qui est détenu depuis son arrestation dans le cadre de l'opération Magot-Mastiff de la Sûreté du Québec en novembre 2015, pourrait recouvrer sa liberté selon des informations obtenues par La Presse.



Le motard de 62 ans a déposé ces derniers jours une requête pour obtenir sa libération provisoire en attendant la suite des procédures.

Dans une requête présentée en Cour supérieure, Cazzetta considère avoir déjà purgé une peine plus importante que d'autres coaccusés qui ont plaidé coupable à des accusations plus graves et qui ont reçu des sentences inférieures à la période de détention préventive qu'il a déjà purgée.



Il y a deux semaines, le juge Daniel Royer l'a libéré d'un chef de gangstérisme. Cazzetta fait donc face maintenant au chef de recel, pour lequel il doit être jugé au printemps 2018.