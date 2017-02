Un ado de l'Assomption arrêté pour avoir planifié violer et tuer une jeune fille

Partager

Le 15 février dernier, un adolescent de 15 ans, sans histoire, a été arrêté chez lui à l’Assomption en pleine nuit.

Comme les deux ados de Saint-Hyacinthe, il aurait planifié violer et tuer une jeune fille de 13 ans. Sauf que cette fois-ci, un ami de classe du suspect a fait semblant d'adhérer à son plan avec une seule idée en tête: découvrir qui était la victime et la prévenir pour lui sauver la vie.

Échanges avec les policiers

Dans des échanges de conversations saisies par la police de L’Assomption, on peut lire que le jeune homme tente de faire parler son ami sur ses intentions et de recueillir subtilement des informations pour identifier la jeune fille en question. Il réussira à obtenir une photo qu’il fera circuler dans son entourage et qui lui permettra finalement de la retracer avant la date fatidique à laquelle le plan devait être mis à exécution.

Alertée via internet, la jeune fille a tout raconté à ses parents qui ont porté plainte à la police. En entrevue avec la journaliste Monic Néron à l’émission Puisqu’il faut se lever au 98,5 FM son père a raconté, mardi matin, les dessous de ce grave complot déjoué grâce à la vigilance d’un jeune inconnu.

L’adolescent, dont l’identité ne peut être révélée, a été accusé d’harcèlement criminel en Chambre jeunesse au palais de justice de Joliette puis remis en liberté sous conditions le jour même, sans qu’aucune évaluation psychiatrique ne soit demandée.

Il n’est pas exclu que d’autres accusations soient déposées ultérieurement.

Avec les informations de Monic Néron

