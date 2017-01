Twitter, Facebook et autres géants appellent à la tolérance

Mark Zuckerberg, grand patron de Facebook, a partagé son inquiétude sur sa page Facebook soulignant qu’il provient lui-même d’une famille d’immigrants et que les parents de sa femme sont des réfugiés du Vietnam et de la Chine. « Nous devons garder ce pays en sécurité, mais nous devons le faire en nous concentrant sur les gens qui sont de véritables menaces, a-t-il écrit samedi. Nous devons garder nos portes ouvertes aux réfugiés et à ceux qui ont besoin d’aide. C’est, qui nous sommes. »

Twitter a aussi pris position en faveur des immigrants provenant de toutes religions confondues.

Twitter is built by immigrants of all religions. We stand for and with them, always.