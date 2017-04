Trump se vante de son bilan après 100 jours à la Maison-Blanche (vidéo)

Le président américain s’est vanté de son travail «très productif» et a profité de l’occasion pour critiquer à nouveau les médias en n’hésitant pas à en nommer certains.

Trump avait d’ailleurs choisi de rater le souper annuel de l’Associations des correspondants de la Maison-Blanche.

Pres. Trump says media is "trapped" at "very, very boring" White House Correspondents' dinner in Washington, D.C. https://t.co/CD6fY2E53V pic.twitter.com/CU2lOAuQMM