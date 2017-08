Trump n'aime pas sa demeure officielle

Partager

Dans un article publié sur le site golf.com et repris dans le magazine Sports Illustrated, qui porte sur la relation de Donald Trump avec le golf, on découvre une histoire impliquant le président et des membres de son club de golf de Bedminster, au New Jersey.

Selon l’article, Trump leur aurait confié qu’il aimait bien passer ses fins de semaine ailleurs qu’à la Maison-Blanche, car elle serait un « vrai trou ».

S’il est vrai que le président est habitué au plus grand luxe, il ne faut pas exagérer. La Maison-Blanche, ce n’est quand même pas un bungalow en plywood comme le montrent les photos suivantes.