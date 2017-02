Trump «en campagne» auprès des conservateurs (vidéo)

Partager

Donald Trump, le «nouveau venu» dans ce cercle, a voulu se présenter comme représentant d’un Parti républicain renouvelé. «Le Parti républicain est, à partir de maintenant, le parti des travailleurs américains», a expliqué le président dans un discours d’un peu moins d’une heure.

Il a aussi profité de sa tribune pour dénoncer à nouveau le travail des médias qui n’hésiteraient pas à créer de fausses nouvelles pour miner sa présidence. Il les a aussi traité d'ennemis des Américains. Quelques heures plus tard, plusieurs médias, dont CNN, n'ont pu assister à un point de presse à la Maison-Blanche.

«Nous avons tous le même sang qui coule. Celui de patriotes», a clamé Donald Trump qui a promis de redresser l’économie des États-Unis et de rendre le pays plus grand et puissant qu’avant.

Il y a quatre ans, le proche conseiller de Trump Steve Bannon n’avait pas le droit d’assister à la conférence. Donald Trump est le premier président siégeant à y assister en plus de 10 ans. Le dernier était George W. Bush en 2003.

(Avec Politico)