Trump dissout deux de ses conseils économiques

«Plutôt que de mettre de la pression sur les gens d'affaires du conseil sur l'industrie et du forum de stratégie et de politique, j'ai décidé d'y mettre fin. Merci à tous!», a écrit M. Trump, sur le réseau social Twitter.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!