La chroniqueuse Judith Lussier a, entre autres, annoncé qu'elle quittait le journal Métro pour ces raisons.

L’auteure Geneviève Pettersen a également laissé sa chronique d’humeur au magazine Châtelaine, disant avoir craqué à la suite de menaces de viol et de mort...

«D'abord, j'étais tannée d'émettre des opinions à la chaîne. De devoir se prononcer chaque semaine sur un sujet, ça devient un peu lassant. C'est clair que tu n'as pas toujours quelque chose à dire d'intelligent. Donc, c'était mon premier malaise.

«Mais surtout, surtout... quand tu génères de l'opinion, tu génères aussi des commentaires sur les médias sociaux, de la polémiques et ça crée un système de trolls. Ils sont après toi sans arrêt et j'en avais marre. Et nous sommes plusieurs à être écoeurées», a-t-elle dit en entrevue avec Benoit Dutrizac.

Plusieurs voix s’élèvent depuis pour faire augmenter le niveau de discussion sur le web.

«Ce qui est dérangeant et c'est ce que l'ONU le confirme à la grandeur de la planète en ce qui concerne les femmes et l'internet, c'est que les femmes sont de façon plus fréquente, plus violente et plus virulente victimes de commentaires sur le fait qu'elles sont des femmes et non pas sur le fait qu'elles soient dans l'espace public», a expliqué Pénélope McQuade, animatrice télé à Radio-Canada.

«On menace notre intégrité physique (pour nous faire taire)», a ajouté Geneviève Pettersen.

«Se faire dire: ''je vais te casser la gueule, fermes-la. Je vais trouver où tu restes''. Se faire menacer de viol, ça n'a aucun sens», de dire Pénélope McQuade.

Selon Mme Pettersen, les internautes ont la responsabilité de réfléchir avant d'écrire, que l'écran d'ordinateur ne protège pas de toute immunité. Elle suggère aussi que des cours d'éducation numérique soient offerts dans les écoles.