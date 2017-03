Qui dit vrai à la CS des Hautes-Rivières ?

Partager

En septembre dernier, après une vaste consultation, on a décidé de modifier la grille horaire des écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, située en Montérégie.

Mais comme une majorité des écoles se sont opposées à cette nouvelle grille horaire, ce sont les commissaires scolaires qui ont dû l’entériner mardi soir, une situation plutôt rare au niveau de l’éducation.

Pour faire part de leur mécontentement, de nombreux parents et enseignants se sont présentés à l’assemblée publique des commissaires. Mais on leur a refusé l’accès. On a même fait venir la police pour les disperser.

Une question d’économie

Selon le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu, la Commission scolaire des Hautes Rivières a décidé de faire ce changement pour économiser un million de dollars.

«Dans la proposition de la commission scolaire, on diminue le temps d’enseignement des spécialités offertes aux enfants (anglais, musique, arts plastiques et éducation physique). Trente (30) écoles sur les 35 de la commission scolaire ont refusé la première fois. Quand on refuse, on reçoit une mise en demeure, qui nous dit : ‘’si vous ne changez pas de position, si vous maintenez votre refus, ce seront les commissaires qui décideront à votre place’’. Maintenant, 24 écoles se sont prononcées pour une deuxième fois, dont 20 ont refusé à nouveau.

«Au départ, c’est une économie d’un million de dollars. C’est un objectif monétaire», assure Jacinthe Côté, présidente du Syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu.

Afin de permettre ce type d’économie, le syndicat avait même fait une proposition à la CS qui lui permettait de faire des économies de 900 000$ tout en gardant le même nombre de périodes pour les cours de spécialités.

«Mais comme on n’atteignait pas le un million, la CS l’a refusé», a-t-elle déploré.

Un conflit syndical

Selon la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Andrée Bouchard, le syndicat mène une guerre syndicale.

«Les modifications de cette grille horaire ont été prises pour améliorer la réussite de nos élèves. Le syndicat clame haut et fort que la CS veut récupérer 1M$ sur le dos des élèves. C’est une fausseté.»

Selon elle, il est aussi faux de dire que le nouvel horaire ampute des heures de cours des spécialités.

«On respecte le régime pédagogique, c’est-à-dire les heures qui sont prescrites. À mon avis, c’est un conflit syndical. Le syndicat mène un combat, il résiste au changement.»