Qui a dit que le seconde main, ce n'était pas payant?

Partager

Fabien Durif est directeur de l'Observatoire de la consommation responsable de l'Université du Québec à Montréal et coauteur de l’Indice Kijiji de l’économie de seconde main.

Depuis trois ans avec ses collègues, il évalue et quantifie l’économie de seconde main. Cette économie est alimentée par les transactions faites via des plateformes web (Kijiji, Amazon, etc.), des magasins de réinsertion sociale, les friperies, des échanges entre particuliers et des dons.

Selon les données de 2016, le commerce de l’usager prend de l’ampleur au pays. La valeur des transactions dans le domaine de l’usager au Canada est évaluée à 29 milliards de dollars.

Selon Fabien Durif, le Québec fait partie des deux provinces les moins actives en termes de deuxième main. Toutefois, les Montréalais sont très friands de seconde main.

«Ce n’est pas une économie si sous-terraine que ça. C’est une économie qui fonctionne et croît en parallèle à l’économie classique. Quatre-vingt-deux pour cent (82%) des Canadiens ont, dans la dernière année, au moins échangé un bien dans l’économie de seconde main. C’est un marché qui est très dynamique», affirme-t-il.

Payant?

Selon l’Indice Kijiji de l’économie de seconde main, le gain moyen pour un vendeur en 2016 au Canada a été de 1037$ et les économies réalisées à l’aide d’achats de deuxième main sont de l’ordre de 843$ l’année dernière.

«Les citoyens, les consommateurs ont compris que c’est un marché où ils vont trouver des prix plus justes.»

Cette économie en croissance crée entre 315 000 à 345 000 emplois au Canada. Ce sont les milléniaux qui sont les plus actifs pour vendre ou acheter des produits de seconde main. Et les items et vêtements de bébé sont les objets les plus souvent transigés.