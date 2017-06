Quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure

Partager

Ces images captées par une caméra de surveillance vous donneront des frissons : Un homme qui finissait de traverser la rue a eu toute une frousse quand un autobus emballé lui a littéralement foncé dessus.

L’homme en question, qui se nomme Simon Smith terminait sa traversée de la rue Gun, à Reading en Angleterre samedi dernier, le 24 juin. Au moment de monter sur le trottoir il se fait percuter par ce bus enragé, alors en pleine vitesse dans une zone de courbe dangereuse.

Heureusement il a juste été poussé, quoique violement, par le bus mauve jusque devant un pub où il a décidé d’aller prendre un verre, question de décompresser, sûrement.

Selon BBC, il a souffert de quelques coupures, mais rien de bien grave. Il y a une enquête en cours pour connaître les causes de cette course folle de la ligne 17 et aucune accusation n’a eu lieu à ce jour.