Présidentielle: les Français votent... lentement à Montréal

Ce sont donc des milliers de Français qui font la queue à l’école Saint-Stanislas dans le quartier d’Outremont, le seul et unique bureau de scrutin dans la métropole.

Le temps d’attente pour s’acquitter de son droit de vote est moindre qu’il y a deux semaines, mais il demeure considérable. Cette fois, trois entrées permettent aux électeurs d’accéder au collège.

Par ailleurs, la candidate de l'extrême-droite Marine Le Pen a adressé samedi un dernier message aux électeurs.

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Mme Le Pen appelle les Français à choisir la « voie de la nation française, de la civilisation ».



La candidate du Front national explique que les Français peuvent choisir « de continuer avec ceux qui gouvernent, et de poursuivre sur la lancée du quinquennat de François Hollande dont Emmanuel Macron est à la fois comptable et coupable ».



Si elle est élue présidente, Marine Le Pen s'engage par ailleurs à combattre le fondamentalisme islamique de toutes ses forces, et «je le vaincrai», affirme-t-elle.



Le deuxième tour de scrutin de la présidentielle aura lieu dimanche. Marine Le Pen fait face au candidat centriste, Emmanuel Macron, meneur dans la sondages.