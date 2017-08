Powerball: 758 millions de raisons de sourire!

Partager

L'Américaine de 53 ans a acheté le billet gagnant mercredi après-midi dans un magasin de la chaîne Pride Station and Store situé dans la ville voisine de Chicopee.

«Je suis rentré et j'ai tout simplement acheté un billet. Une chance que je voulais prendre.»

Les numéros gagnants étaient le 6, 7, 16, 23 et 26. Le numéro spécial, le 4.

En conférence de presse, elle a expliqué qu'elle avait appris la bonne nouvelle alors qu'elle se trouvait au travail.

Mavis Wanczyk avait une chance sur 292,2 millions de mettre la main sur le gros lot.

La loterie Powerball est jouée dans 44 États, en plus de Washington D.C., de Porto Rico et des Îles Vierges des États-Unis. Les tirages ont lieu deux fois par semaine.

Il s'agit de la deuxième plus grosse somme de l'histoire de cette loterie. Un montant de plus d'un milliard et demi a été gagné en janvier 2016.