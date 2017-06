Policier poignardé au Michigan: le suspect est un Montréalais

Partager

(98,5 FM) - Le suspect qui a poignardé un policier américain à l'aéroport de Flint, au Michigan, est un Montréalais a confirmé le FBI, mercredi.

Ce dernier a été identifié comme étant Amor Ftouhi, un homme âgé dans la cinquantaine. Les autorités considèrent l'incident comme un acte terroriste. L'enquête est en cours des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Maîtrisé par les forces de l'ordre, Amor Ftouhi a été placé en détention. Il est pour l'instant accusé d'avoir commis un acte de violence dans un aéroport.

L'enquêteur spécial du FBI David Gelios a indiqué que le suspect était entré sur le territoire américain le 16 juin et qu'il était arrivé à l'aéroport international Bishop, mercredi matin.



Il a précisé qu'Amor Ftouhi avait passé un certain temps au premier étage de l'aéroport avant de monter à un autre étage où il a passé un moment dans un restaurant. Il serait ensuite ressorti en transportant des bagages.



« Il est allé aux toilettes. Il a passé un peu de temps (là). Il a laissé tomber les bagages et est ressorti, a retiré un couteau, a crié "Allahou Akbar" et a poignardé le lieutenant Neville au cou», a rapporté David Gelios.



Au moment de l'attaque, l'assaillant aurait fait allusion aux personnes tuées « en Syrie, en Irak et en Afghanistan », ajoutant que « nous allons tous mourir », toujours selon l'information rapportée par le FBI.



La police fédérale américaine a en outre affirmé que le suspect avait demandé à un policier qui l'a maîtrisé pourquoi ce dernier ne l'avait pas tué.



Coopération



Sécurité publique Canada a qualifié l'incident d'« acte odieux et lâche », précisant que les autorités canadiennes étaient en contact avec leurs homologues américains et leur prêtaient assistance de toutes les façons possibles.



« Il y a une coopération complète entre la Gendarmerie royale du Canada, d'autres autorités canadiennes et agences avec tous leurs homologues aux États-Unis, et nous allons faire tout ce qui est possible pour apporter notre soutien dans cette affaire », a dit le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale.



Le policier a survécu à l'attaque et est hospitalisé dans un état stable.



Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a fait savoir que le président Donald Trump était tenu au courant du déroulement des événements.



La mairesse de Flint, Karen Weaver, a dit que la situation était «maîtrisée», mais que les autorités cherchaient à prendre des précautions supplémentaires.

Interpellations à Montréal

Une perquisition a été effectuée dans le quartier Saint-Michel, à Montréal. L'opération était menée de concert avec la GRC et le SPVM. Trois personnes ont été interpellées et rencontrées par la police.

(Avec Associated Press et La Presse canadienne)