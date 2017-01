Plus de plastique dans les océans que de poissons? (vidéo)

Partager

«C’est un titre accrocheur qui permet d’attirer l’attention sur la problématique du plastique, mais je ne suis pas certain que ce soit une vérité», a commenté Émilien Pelletier, professeur associé à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski.

Effectivement, pour être plus juste, on doit dire que les océans, si rien n’est fait pour diminuer la pollution, contiendront une masse plus importante de plastique que de poissons d’ici 2050.

M. Pelletier a lui-même publié un article intitulé «Les plastiques dans les océans» en mars 2016. Même s’il ne veut pas diminuer la problématique du plastique dans les océans, il trouve que la situation le long des côtes est plus préoccupante.

«C’est vrai que maintenant il y a du plastique un peu partout dans les lacs, les rivières, les fleuves, le long des côtes et les océans. L’humanité utilise tellement de plastique que malheureusement, on a fini par en mettre partout et en particulier dans les milieux marins et aquatiques. C’est un problème qui est répandu dans le monde entier.

Le «continent de plastique» a été découvert en 1997 par le navigateur Charles Moore. Force est d’admettre que depuis 20 ans, la problématique ne s’est pas améliorée.

«Il n’y a pas beaucoup de choses qui ont été faites parce que le problème ne paraît pas assez urgent pour les décideurs. Il n’y a peut-être pas assez de conscientisation du public et de nos décideurs.»

Pour vous informer à ce sujet, vous pouvez écouter ce reportage diffusé à l’émission Découverte de Radio-Canada en septembre 2010 :