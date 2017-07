Personnes tuées par des policiers québécois: du jamais vu en 15 ans

Partager

Dans un dossier étoffé publié lundi matin dans le Journal Métro sous la plume de Dominique Cambron-Goulet, on apprend que les policiers québécois ont tué 12 personnes en 2016 lors d’interventions policières. C’est un sommet au cours des 15 dernières années, alors qu’en 2015, cinq personnes ont été tuées par des balles de policiers.

Le journaliste Cambron-Goulet a comparé ces données à d’autres provinces canadiennes et états américains. En 2016, le nombre de décès par millions d’habitants à la suite d’une intervention policière au Québec est pratiquement deux et trois fois plus élevé respectivement que celui de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

Les statistiques du Québec sont même plus élevées que celles des états de New York, Connecticut, Dakota du Nord, Michigan et New Jersey.

Des hypothèses

Alain Gelly est un sergent retraité de la police de Lévis. Il est professeur en Techniques policières et chroniqueur aux affaires policières au Journal de Québec et pour Cogeco Nouvelles.

À la lumière de ces statistiques, il se questionne à savoir si la formation des policiers est adaptée à la réalité d’aujourd’hui?

«L’évolution policière et la compétence développée font en sorte que malheureusement les cas auxquels les policiers font face aujourd’hui sont de plus en plus sérieux et complexes.

«Est-ce que pour nos policiers, la notion de danger est plus proche pour eux qu'ailleurs? Ont-ils un seuil de tolérance plus élevé? Lorsque les individus se présentent avec un couteau ou une hache comme dans les cas qui ont fait la manchette récemment, ça ne donne pas beaucoup de temps aux policiers pour réagir. Le policier a beau avoir toutes les ressources dans son coffre, s’il n’a pas le temps de réagir promptement et adéquatement, c’est soit une question de santé pour lui ou l’autre individu», a-t-il expliqué en entrevue avec Mathieu Beaumont.

Il note aussi qu'un plus grand nombre d'interventions policières sont effectuées par des patrouilleurs qui sont évidemment moins expérimentés et moins formés qu’une équipe tactique comme le SWAT par exemple.

Les cas impliquant des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale sont aussi très élevés.

«80% des interventions sont en liens avec des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale tels que de la psychose ou de la désorganisation.»