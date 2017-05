«On sentait vraiment l'odeur de la bombe» -Juliette était au concert d'Ariana Grande

Partager

«On a entendu une bonne explosion, la salle a été silencieuse pendant 30 secondes avant que les gens se mettent à courir partout, dans tous les sens, se bousculant aux sorties», racontait la jeune Juliette au 98,5 FM, lundi matin.

On peut entendre le bruit de la détonation entendu de l'intérieur dans la chronique des médias sociaux de Catherine Brisson.

L'odeur de la bombe

«Je me suis couchée au sol avec ma coloc et avec une maman et ses filles en attendant que ça se calme. 15 minutes après, un mec est monté sur la scène en disant sortez calmement. Dehors, j'ai vu des gens qui pleuraient et qui paniquaient. On sentait l'odeur de la bombe. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit», poursuivait Juliette avouant qu'elle «n'avait pas vraiment envie de retourner dans une foule pour l'instant».