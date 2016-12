Partager

Annuellement, Gallup publie un classement des personnalités les plus admirées aux États-Unis. Et pour la neuvième fois, Barack Obama arrive en tête de ce palmarès. Or, son successeur Donald Trump est arrivé pas très loin derrière.

En effet, Barack Obama a obtenu 22% des votes, tandis que Donald Trump a raflé 15% des suffrages. L'an passé, il n’avait obtenu que de 5% de votes à ce sondage.

En neuf ans, l'écart entre la première place (Obama) et la seconde n'a jamais été aussi rapproché.