Nombreuses réactions face au décès d'Andréanne Sasseville

Elle était bien connue pour son implication dans le monde musical québécois ainsi que son implication quotidienne sur les ondes de Sirius XM : Andréanne Sasseville est morte hier (9 janvier) à la suite d'un cancer du sein contre lequel elle se battait depuis plusieurs années.

Depuis cette tragique annonce, les réactions ne cessent de pleuvoir sur les réseaux sociaux.



D'abord de la part de Sirius XM, évidemment.

« Notre amie et collègue Andréanne Sasseville est décédée hier. Elle nous manquera énormément. Nos plus sincères condoléances à sa famille », sur Twitter mais également aussi sur Facebook, dans une publication plus longue, plus intime.

Philippe Brach, à son tour, s'est exprimé sur sa page Facebook. Ce dernier avait reçu Andréanne Sasseville dans un entretien émouvant pour Entretien dans le foin, il y a peu. Il précise que pour cette publication il sera « bref et sans humour», soulignant : « cette dévotion. Cette résilience. Cette joie de vivre » précisant « partout où tu passais tu illuminais la place avec une lumière que je garderai encore longtemps ».





Mais aussi, Louis-Jean Cormier a également tenu à exprimer son chagrin sur son compte Twitter : « Andréanne, tu nous auras livré une sacrée bataille. Et tu auras fait briller notre musique jusqu'au bout. X RIP #andreannesasseville #triste ».

Andréanne, tu nous auras livré une sacrée bataille. Et t'auras fait briller notre musique jusqu'au bout. X RIP #andreannesasseville #triste — Louis-Jean Cormier (@LouisJean_solo) January 10, 2017





« Lumineuse et courageuse Andréanne Sasseville : tu as défié la maladie si longtemps, tu pars trop tôt. Bon voyage », a partagé l'animatrice Rebecca Makonnen sur Twitter.



Enfin, Émilie Perreault, chroniqueuse pour Paul Arcand, écrit sobrement sur son profil Facebook « repose en paix Andréanne Sasseville. Ta passion pour la musique a été contagieuse. On se souviendra de toi, lumineuse jeune femme ».





Cette annonce brutale du décès de l'animatrice a ému tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les commentaires des admirateurs d'Andréanne Sasseville pleuvent.